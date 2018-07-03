Кремль допустил встречу Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп могут встретиться тет-а-тет в Хельсинки. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Телеканал CNN ранее сообщил, что Трамп хочет провести конфиденциальную беседу с Путиным перед тем, как к ним присоединятся другие члены делегаций.

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По словам Пескова, в Кремле не исключают, что личная встреча президентов состоится, однако подчеркнул, что должны быть достигнуты предварительные договоренности. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Кремлю подходит такой формат.

«Вы знаете, что президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам», — добавил Песков.

Во вторник, 3 июня, в Москве проходят встречи делегации конгресса США с российскими официальными лицами.