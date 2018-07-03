Канцлер Австрии призвал к развитию диалога ЕС с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за создание новых каналов диалога с Россией. Об этом он сказал, представляя в Европарламенте программу председательства в ЕС, передает РИА «Новости».
«Важно, чтобы ЕС действовал в своем ближайшем окружении, способствуя тому, чтобы обстановка у наших границ была более стабильной. Российская агрессия, реакции и санкции на действия, противоречащие международному праву, требуют, чтобы у нас были новые каналы диалога с Россией, нам нужно вести диалог с Россией», — сказал Курц.
Ранее представители австрийского бизнеса назвали санкции против России «выстрелом в собственное колено».