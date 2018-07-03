Лавров встретился с американскими конгрессменами

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с делегацией конгрессменов США в здании российского Министерства иностранных дел. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, возобновление диалога между парламентариями должно стать весьма своевременным событием накануне предстоящей встречи между двумя президентами через пару недель в Хельсинки», — сказал Лавров на встрече с конгрессменами США.

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Сенатор-республиканец Ричард Шелби также отметил, что встреча президентов России и США имеет значение.

«Мы осознаем, что у нас могут быть некоторые разногласия, но важно поддерживать диалог», — добавил Шелби.

Ранее в конгрессе США призвали сотрудничать с Россией.