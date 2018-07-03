Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что 3 июля — значимая дата в белорусской истории.

«Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», — подчеркнул Путин.

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Президент России также поблагодарил за гостеприимство белорусской стороны в ходе его недавнего визита. Он выразил уверенность, что реализация решений, достигнутых в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Ранее Путин пригласил Лукашенко на финал ЧМ-2018.