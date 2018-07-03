Делегация США попросила закрыть для СМИ встречу с российскими парламентариями

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Делегация американских конгрессменов, которые прибудут в Россию, попросила закрыть для журналистов встречу с российскими парламентариями. Об этом сообщили в аппарате Госдумы, передает РИА «Новости».

«С американской стороны прозвучала просьба ограничиться протокольной съемкой и провести встречу в закрытом для СМИ режиме», — сказали в Госдуме.

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Представитель аппарата нижней палаты парламента отметил, что до этого в Госдуме готовились к проведению открытой встречи, осветить которую собирались и российские, и американские журналисты.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты пошли на встречу конгрессменам.

«По просьбе американской стороны мы приняли решение провести ее в закрытом режиме, учитывая, что сама по себе постановка вопроса говорит о необходимости серьезного разговора. И считаем, что здесь надо их поддержать», — сказал Володин.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о ключевых членах делегации конгресса США.