В Совфеде выразили готовность наладить отношения с США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что российская сторона неоднократно предлагала американским властям восстановить парламентский диалог между странами. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«Надеюсь, нашим американским потенциальным партнерам становится понятно, что невозможно бесконечно решать внутриполитические задачи США за счет и в ущерб интересам сотрудничества с Россией», — сказал Косачев.

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По его словам, данная стратегия Соединенных Штатов наносила ущерб и национальным интересам США, и международному сообществу. Он отметил, что если американская делегация приедет в Россию с установкой на выстраивание диалога, то данное решение «можно только приветствовать».

«И если мы увидим готовность выстраивать диалог — мы к этому, разумеется, всегда будем готовы», — заключил Косачев.

Ранее посол России на территории США Анатолий Антонов заявил, что визит американских конгрессменов и сенаторов в Москву послужит импульсом для возобновления межпарламентских связей между странами.