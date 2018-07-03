Меркель поприветствовала компромисс по мигрантам между ХДС и ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие власти зарегистрируют мигрантов, которые находятся на территории страны, в других странах Европейского союза (ЕС). К такому решению пришли члены «Христианско-социального союза» (ХСС) и «Христианско-демократического союза» (ХДС), сообщает Reuters.

По ее мнению, компромисс между ХСС и ХДС позволит мигрантам свободно перемещаться внутри стран ЕС, а также поможет немецким властям принять «национальные меры» по ограничению количества пребывающих мигрантов.

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«(Принятое решение — «Газета.Ru») соответствует духу ЕС и при этом является важным шагом для предотвращения второй волны иммиграции», — сказал Меркель.

Поэтому, по ее мнению, достигнутый компромисс является «хорошим» результатом «сложных» переговоров.

Ранее глава МВД Германии и лидер партии «Христианско-социальный союз» Хорст Зеехофер заявил, что достиг компромисса по мигрантам с партией Меркель.