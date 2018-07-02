Постпред Швеции при ООН нашел проблему в отсутствии диалога между Трампом и Путиным

Постоянный представитель Швеции при ООН Улов Скуга заявил, что отсутствие контактов между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным вредило работе Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По поводу саммита Путина и Трампа, с точки зрения Совета Безопасности, это было проблемой, что диалога на высшем уровне между самыми влиятельными властями в мире нет», — сказал Скуга во время пресс-конференции, посвященной началу представительства Швеции.

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По мнению постпреда, отсутствие контактов между лидерами стран приводило к усложнению ситуации в Совбезе. Также, отметил Скуга, такое положение способствовало возникновению конфликтов. Он заключил, что если встреча Трампа и Путина поможет установить «более благоприятный рабочий климат», то ее стоит поприветствовать.

«Давайте посмотрим [как это будет]», — резюмировал Скуга.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о готовящейся встрече Путина и Трампа.