Помпео 5 июля едет в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля вылетает в КНДР, где встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Чтобы продолжить идущую и важную работу по денуклеаризации на Корейском полуострове, госсекретарь Помпео выезжает в Северную Корею 5 июля, чтобы встретиться с северокорейским лидером», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео на следующей неделе отправится с официальным визитом в КНДР, чтобы обсудить планы северокорейских властей по денуклеаризации Корейского полуострова.

Визит Помпео будет первой поездкой высокопоставленного американского чиновника в КНДР после саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который прошел 12 июня.