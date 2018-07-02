Глава МВД Германии заявил о договоренности с Меркель по мигрантам

Глава МВД Германии и лидер партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что достиг договоренности по вопросу мигрантов с партией Ангелы Меркель — «Христианско-демократическим союзом» (ХДС), передает Reuters.

Он также заявил, что не собирается уходить со своего поста.

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«После интенсивных дискуссий между ХДС и ХСС мы достигли соглашения о том, как в будущем можно предотвратить незаконную миграцию на границе между Германией и Австрией», — сказал Зеехофер.

Ранее Зеехофер угрожал уйти в отставку, так как он был категорически не согласен с договоренностями по беженцам, достигнутым на прошедшем саммите Евросоюза. По его словам, достигнутые соглашения не соответствовали тому, о чем министр писал в «генеральном плане».