Генпрокуратура Украины заподозрила депутатов Госдумы в финансировании ДНР и ЛНР

Генеральная прокуратура Украины заподозрила двух депутатов Госдумы в «финансировании терроризма», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что депутаты призывали к сбору средств для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По данным украинской генпрокуратуры, это произошло в 2014 году.

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«Работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратуры Украины составлены сообщения о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного частью 3 статью 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)», — говорится в сообщении.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал условие победы над коррупцией.