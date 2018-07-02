Лукашенко рассказал о главном оружии современности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное оружие современности, передает «Белта».

«Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри. Что мы готовы противопоставить этому? В первую очередь - свои ценности, свою правду, историю своего народа, опыт и мудрость...», — сказал он.

Ранее Александр Лукашенко предупредил об опасности потери независимости страны, если она не справится с поставленными перед экономикой задачами.