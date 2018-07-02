СМИ: Белый дом направил в Хельсинки медиков для инспекции
Медицинские сотрудники Белого дома прилетели в Хельсинки для того, чтобы проверить госпитали и больницы, пишет газета Ilta-lehti.
Как отмечается, 1 июля сотрудники Белого дома посетили столичную больницу Мейлахти.
«В Хельсинки могли прибыть сотрудники медицинского блока Белого дома, которые в воскресенье осмотрели крупную столичную больницу Мейлахти», — сообщает газета.
По словам представителя столичного медицинского округа Ааро Тойвосена, визиты медиков относятся к протоколу всех государственных визитов. При этом информацию о сотрудниках Белого дома Тойвосен комментировать отказался.
Ранее сообщалось, что в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа находятся два самолета с официальной американской символикой, на борту которых видна надпись United States of America.