СМИ: Белый дом направил в Хельсинки медиков для инспекции

Медицинские сотрудники Белого дома прилетели в Хельсинки для того, чтобы проверить госпитали и больницы, пишет газета Ilta-lehti.

Как отмечается, 1 июля сотрудники Белого дома посетили столичную больницу Мейлахти.

«В Хельсинки могли прибыть сотрудники медицинского блока Белого дома, которые в воскресенье осмотрели крупную столичную больницу Мейлахти», — сообщает газета.

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По словам представителя столичного медицинского округа Ааро Тойвосена, визиты медиков относятся к протоколу всех государственных визитов. При этом информацию о сотрудниках Белого дома Тойвосен комментировать отказался.

Ранее сообщалось, что в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа находятся два самолета с официальной американской символикой, на борту которых видна надпись United States of America.