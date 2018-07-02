ЕК начала новую процедуру против Польши по правовым вопросам

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде. По словам Схинаса, ЕК приняла решение в срочном порядке запустить процедуру, так как в дискуссии вопросам верховенства права и введению нового режима выхода на пенсию судей Верховного суда на территории Польше нет прогресса.

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«ЕК остается готовой продолжать диалог с Польшей по вопросам верховенства права, который остается предпочтительным каналом комиссии для устранения системной угрозы верховенству права в этой стране», — сказал Схинас.

Министр иностранных дел Польше Яцек Чапутович подчеркнул, что польская сторона уверена в своей правоте и решении спора с ЕК в свою пользу.

Ранее глава верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила польские власти в осуществлении «госпереворота» против судопроизводства.