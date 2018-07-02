Песков ответил на вопрос о потеплении отношений России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о потеплении в отношениях между Россией и США из-за интенсификации контактов между странами, передает РИА «Новости».

«Давайте не будем с вами спешить и говорить о потеплениях. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано», — сказал Песков.

Реклама

Таким образом представитель главы государства ответил на соответствующий вопрос журналистов, связанный с визитом в Россию группы сенаторов из США. Песков также отметил, что сперва необходимо обсудить и провести ревизию разногласий и раздражителей, существующих в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что СМИ заметили два самолета администрации США в аэропорту Хельсинки, где может пройти встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.