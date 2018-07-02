СМИ заметили два самолета администрации США в аэропорту Хельсинки-Вантаа

В финском аэропорту Хельсинки-Вантаа находятся два самолета с официальной американской символикой, на борту которых видна надпись United States of America. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, два лайнера с государственной символикой США находятся в аэропорту с вечера 1 июля. Один припаркован в деловом терминале, а другой — в районе автостоянки, расположенной между взлетно-посадочными полосами.

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Отмечается, что в полиции города и американском посольстве в Финляндии отказались дать комментарии по поводу нахождения самолетов.

«Прошу прощения, но мы не даем никакой информации о возможной подготовке к таким визитам», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что результаты встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут повлиять на оборонную политику Финляндии.