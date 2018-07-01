Болтон рассказал об ожиданиях США от политики КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа не строит иллюзий по поводу политики КНДР, передает РИА «Новости».

«Никто из тех, кто занимается (КНДР), не глядит на это сквозь розовые очки. Мы хорошо знаем о том, что делали северокорейцы в прошлом. Администрация не слишком обременена наивными представлениями на этот счет», — сказал Болтон.

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При этом он сказал, что большую часть ядерной программы КНДР можно ликвидировать в течение года, но не уточнил, были ли договоренности на эту тему между президентом Трампом и Ким Чен Ыном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Северная Корея серьезно настроена на денуклеаризацию Корейского полуострова.