Коми признался, что республиканцы перестали с ним разговаривать

Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что большинство представителей республиканской партии, в которую он состоит, перестали с ним разговаривать. Об этом сообщает The Hill.

По его словам, ему удалось «разозлить их всех».

Он также отметил, что доклад минюста США о его нарушениях в ходе работы над расследованием в отношении Хиллари Клинтон был «болезненным» для него.

Ранее сообщалось, что ФБР по итогам расследования деятельности Коми, которое проводил генеральный инспектор министерства юстиции, проведет внутреннее дисциплинарное расследование и привлечет виновных к ответственности.