Глава МВД ФРГ оценил решение ЕС по мигрантам

Министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер считает недостаточными решения Евросоюза по мигрантам. Об этом сообщает dpa.international.

По данным портала, в ходе заседания правления ХСС Зеехофер критически оценил решение лидеров ЕС по проблеме мигратов.

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Как отмечается, Зеехофер также отклонил идею о создании специальных центров для беженцев, которую предложила канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что Меркель и Зеехофер обсудили решение ЕС по мигрантам.

Как отмечалось, в ходе разговора Меркель попыталась убедить Зеехофера в том, что не стоит закрывать границы Германии для беженцев.