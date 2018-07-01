Болтон рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп намерен понять российскую позицию. Об этом сообщает Fox News.

Он также подчеркнул, что Трамп также хочет, чтобы Путин понял позицию США.

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Ранее Болтон заявил, что обсудил с Путиным предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

По словам советника, российский президент опроверг информацию о том, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году.