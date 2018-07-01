Ким Чен Ын попросил Си Цзиньпина ускорить снятие санкций с КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил председателя КНР Си Цзиньпина содействовать ускоренному снятию экономических санкций с Северной Кореи, сообщает японская газета Yomiuri.

Отмечается, что с такой просьбой Ким Чен Ын обратился в ходе июньского визита в Китай.

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В свою очередь Си Цзиньпин пообещал «приложить все усилия» для выполнения данной просьбы.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай является великим дружественным соседом КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Си Цзиньпин великий руководитель, которого очень уважают в Северной Корее.

Лидер КНДР также поблагодарил Китай за оказанную «в течении долгого времени» поддержку.