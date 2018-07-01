Дипломат США по делам Восточной Азии и Тихого океана объявила об отставке

Сьюзан Торнтон, исполняющая обязанности помощника государственного секретаря США в регионе Восточной Азии и Тихого океана, приняла решение покинуть внешнеполитическое ведомство в конце июля. Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

«Торнтон объявила о своем решении уйти в конце июля из внешнеполитического ведомства», — заявила Науэрт.

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Также официальный представитель отметила, что Торнтон более 25 лет работала в Госдепе, представляя интересы США в разных странах.

В издании отметили, что бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон хотел, чтобы Торнтон представляла интересы США в регионе Восточной Азии и Тихого океана. Однако несколько сотрудников Белого дома посчитали, что она обладает слишком мягким характером для дипломатической работы с Китаем и настояли, чтобы ее кандидатура не рассматривалась на выборах на данную должность.

Ранее сообщалось, что посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства Трампом.