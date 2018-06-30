МИД Ирана: Тегеран не получил от ЕС предложений по ядерной сделке

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не получил от стран Евросоюза предложений по сохранению ядерной сделки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, в настоящее время Европа находиться на последней стадии переговоров по ядерной сделке.

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Он также отметил, что о получении пакета предложений ЕС будет объявлено.

Аракчи подчеркнул, что Иран примет решение по судьбе ядерной сделки после изучения данных документов.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что Иран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в ближайшее время.