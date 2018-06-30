В Совфеде отреагировали на слова Трампа о признании Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможном признании Крыма являются сигналом о том, что он готов обсуждать данную тему. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, в политике всегда стоит слушать, что говорит ваш глобальный партнер и конкурент.

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Он также отметил, что Трамп своим высказыванием подтвердил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он готов обсуждать любые темы.

Ранее сообщалось, что Трамп не стал исключать признания Крыма российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.