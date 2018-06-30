Лукашенко поставил новую задачу перед новым замглавы КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности, назначив главу УКГБ по Минску и Минской области Владимира Калача заместителем председателя КГБ Белоруссии, а также поставил перед ведомством новую задачу, передает «БелТА».

«Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет. Но, тем не менее, это тоже ваше направление», — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что борьба с терроризмом является направлением деятельности КГБ наравне с борьбой с коррупцией, разведкой, контрразведкой и обеспечением работы правительственной связи.