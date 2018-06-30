Кравчук рассказал, как Украине «вернуть» Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Крым можно якобы вернуть в состав страны, если предоставить ему особый статус. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, власти Украины совершили ошибку, предоставив Крыму статус территориальной, а не национальной автономии в прошлом.

Реклама

Он также подчеркнул, что вопрос о «возвращении» Крыма в состав Украины стоит рассматривать отдельно от Донбасса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакого возврата Крыма никогда не будет.

19 июня Кравчук заявил, что российская сторона якобы может по своей воле вернуть Украине Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.