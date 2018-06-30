В Совфеде похвалили Трампа за стремление изменить позицию по Крыму

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ответил на вопрос журналистов о возможности признания Крыма словом «Посмотрим», передает РИА «Новости».

В частности, Косачев отметил, что рано или поздно позиция стран Запада по Крыму должна измениться, так как «такие перемены назрели и могут стартовать и по ту, и по эту сторону Атлантики». Вместе с этим, он призвал «не преувеличивать значение сказанного».

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«В ходе предвыборной кампании Трамп уже произносил нечего подобное, но, по оценкам экспертов, это было скорее уходом от конкретного ответа, нежели определением позиции. Но буду рад ошибиться», — добавил Косачев.

По его словам, только время покажет, кто первым возьмет на себя смелость признать ошибочность и бесперспективность текущей ситуации.

«Но именно такое лидерство, а не пресловутая трансатлантическая солидарность любой ценой и невзирая ни на что, как никогда нужно сейчас всему миру», — сказал он.

Косачев также подчеркнул, что это касается и санкций, введенных в отношении России.

Ранее Трамп не стал исключать признания Крыма российским. Американский президент также указал на то, что вопрос о принадлежности Крыма встал во время президентского срока бывшего президента США Барака Обамы.