Посол США в Эстонии подал в отставку из-за недовольства Трампом

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Для президента говорить, что ЕС «был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку», или что «НАТО также плоха, как НАФТА», не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить», — заявил он.

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Он добавил, что последним его рабочим днем будет 29 июля, несмотря на то что американской администрации только предстоит найти для него замену.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что его бывшая помощница по коммуникациям Хоуп Хикс может вернуться в Белый дом на должность главы администрации.