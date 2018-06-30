Трамп отреагировал на сообщения о возвращении Хоуп Хикс в Белый дом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что его бывшая помощница по коммуникациям Хоуп Хикс может вернуться в Белый дом на должность главы администрации, передает Mediaite.

«Я люблю Хоуп. Надеюсь ... я слышал такие разговоры», — заявил Трамп.

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Он добавил, что многие хотели бы вернуться в Белый дом.

«Нет ничего более захватывающего, чем то, что мы делаем», — добавил он.

Хоуп Хикс покинула свою должность в марте этого года.

Ранее Хоуп Хикс заявила о взломе электронной почты. Хакеры взломали одну из аккаунтов электронной почты Хикс. В данный момент неясно, говорила ли бывшая помощница о личной электронной почте или почтовом ящике, связанном с выборами президента США в 2016 года.