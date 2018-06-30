Хоуп Хикс может вернуться в Белый дом на новую должность

Бывшая помощница по коммуникациям президента США Хоуп Хикс может вернуться в Белый дом, сообщает Mediaite.

Отмечается, что Трампу «не хватает» Хикс, так как она «была выдающимся источником поддержки и комфорта для изолированного президента и считалась близкой семье Трампа».

Реклама

По данным СМИ, Хикс может вернуться в качестве начальника штаба Трампа.

Хоуп Хикс покинула свою должность в марте этого года.

Ранее Хоуп Хикс заявила о взломе электронной почты. Хакеры взломали одну из аккаунтов электронной почты Хикс. В данный момент неясно, говорила ли бывшая помощница о личной электронной почте или почтовом ящике, связанном с выборами президента США в 2016 года.