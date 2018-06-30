Американский комик рассказал о розыгрыше Трампа

Американский комик Джон Мелендес рассказал, что разыграл президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

По словам Мелендеса, он дозвонился Трампу, когда тот был на борту ВВС номер один, и представился сенатором от Демократической партии Робертом Менендесом.

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«Я нахожу удивительным, что СМИ не обращают внимание на то, что я абсолютно обманул президента и связался с ним, пока он был на борту ВВС номер один», — заявил Мелендес.

Отмечается, что Мелендес в течение нескольких минут обсуждал с Трампом вопросы по иммиграции и Верховному суду США.

В настоящее время в Белом доме проводят проверку в связи с инцидентом.

В мае глава МИД Великобритании Борис Джонсон в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что Лондон планирует ввести новые санкции против российских олигархов.