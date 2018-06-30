Трамп намерен обсудить с Путиным гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос гонки вооружений, передает РИА «Новости».

«Мы будем говорить о событиях, происходящих на планете. Мы будем говорить о мире (peace). Мы можем даже поговорить об экономии миллионов долларов на оружии… мы создаем силу, которую никто и никогда ранее не видел», — сказал Трамп.

Реклама

Ранее Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от ее действий.

В преддверии саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил о желании поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Также стало известно, какие темы лидеры обсудят в ходе предстоящей двусторонней встречи.