В Совфеде считают, что ЕС копит «критическую массу» для отмены санкций

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что санкции против России уже давно стали обузой для ЕС, и отменить их европейцам мешает только нежелание ссориться с Соединенными Штатами, передает НСН.

На саммите в Брюсселе лидеры стран-участниц Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции еще на полгода. Пролонгация экономических ограничений в отношении РФ, как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Совете ЕС, связана с позициями европейцев по конфликту на Украине и Минским соглашениям.

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«Сейчас вряд ли можно рассчитывать на изменение позиции Евросоюза. Но мы этого и не ждем – спокойно развиваемся в тех пределах, в которые нас загнали эти санкции. Тем не менее, мы не стоим на месте, и наша экономика в клочья не разрушена. Накапливается некая критическая масса, когда европейцам стало все это откровенно надоедать. Слова солидарности американцев больше не действую на европейцев, потому что они реально несут определенные убытки.

Должна быть накоплена какая-то критическая масса, чтобы рано или поздно это привело к ветированию этого продления [санкций]. Если одна из стран наложит вето, то продление автоматически отменяется. Поэтому надо подождать и набраться терпения. Я думаю, сами европейцы давно понимают, что ничего это не дало, кроме вреда, но пока не могут сделать такой решительный шаг, чтобы не поссориться с американцами», - заявил сенатор.