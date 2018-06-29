Кремль выразил уверенность в комплексном обсуждении сирийского вопроса Путиным и Трампом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обстоятельно обсудят сирийский вопрос на предстоящем саммите лидеров стран в Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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«То, что Сирия, конечно, комплексно будет обсуждаться, здесь сомнений никаких нет. По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в преддверии саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил о желании поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Также стало известно, какие темы лидеры обсудят в ходе предстоящей двусторонней встречи.