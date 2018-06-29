В Кремле отреагировали на информацию о вступлении Македонии в НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможного вступления Македонии в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, российская сторона дорожит «добрыми» отношениями с Македонией и выступает за развитие отношений с этой страной.

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«Ну, это суверенное дело самой Македонии — это первое…Но что касается приближения инфраструктуры НАТО и НАТО в целом к нашим границам, то вы знаете очень хорошо об отношении Москвы к этому процессу — в этом плане ничего не изменилось», — заявил Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о своих ожиданиях по поводу решения о вступлении Македонии в блок, которое должно быть принято во время саммита альянса в июле.