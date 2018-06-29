Генсек НАТО рассказал о перспективах Македонии по вступлению в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о своих ожиданиях по поводу решения о вступлении Македонии в блок, которое должно быть принято во время саммита альянса в июле, передает РИА «Новости».

По оценке Столтенберга, процесс вступления страны в альянс займет примерно год-полтора.

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«Как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что для страны присоединение к блоку является исторической возможностью. Генсек заметил, что, если страна ее упустит, трудно сказать, когда еще она окажется так близко к вступлению в НАТО.

Ранее совет Евросоюза (ЕС) сообщил, что переговоры с турецкой стороной по поводу вступления в организацию зашли в тупик.