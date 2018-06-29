Нетаньяху рассказал о санкциях против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что санкции против Тегерана «приносят свои плоды». Об этом сообщает «Синьхуа».
По его словам, протесты в Иране доказывают эффективность санкций.
Он также добавил, что жители страны чувствуют «последствия политики своих лидеров».
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Ранее СМИ сообщили, что Нетаньяху намерен убедить Европу разорвать ядерную сделку с Ираном.
Как отмечалось, Израиль передал Великобритании и ее европейскими партнерами секретные документы, которые указывают на намерение Ирана создать ядерное оружие. Данные материалы призваны убедить Европу разорвать ядерную сделку.