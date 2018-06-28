Эксперт призвал не принимать всерьез фантазии о санкциях США против «Северного потока-2»

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв заверил, что на Украине выдают желаемое за действительное, передает НСН.

«Это фантазия, далекая от реальности. Украинские думы по поводу «Северного потока-2» абсолютно ни на чем не основаны. Никто таких планов никогда не выдвигал, и они просто нереальны. Так что, как и ко многим другим высказываниям украинских политиков, к этому не нужно относиться серьезно», — сказал он.

США могут ввести санкции против всех участников проекта «Северный поток-2». Об этом по результатам консультаций в Вашингтоне заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. По его словам, такие меры способны остановить строительство российского газопровода.