Небензя рассказал, что должно произойти после встречи Путина и Трампа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа станет началом «интенсивного диалога» между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что в определенной мере это [встреча Трампа и Путина] только начало. За ней должен последовать гораздо более интенсивный диалог на каждом уровне», — сказал Небензя.

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Он подчеркнул, что контакты между сторонами не должны ограничиваться взаимодействием между президентами.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала к прагматичному отношению ко встрече Путина и Трампа.

Позднее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что встреча лидеров стран должна стать «основательной».