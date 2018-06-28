Небензя рассказал, что должно произойти после встречи Путина и Трампа
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа станет началом «интенсивного диалога» между странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы надеемся, что в определенной мере это [встреча Трампа и Путина] только начало. За ней должен последовать гораздо более интенсивный диалог на каждом уровне», — сказал Небензя.
Он подчеркнул, что контакты между сторонами не должны ограничиваться взаимодействием между президентами.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала к прагматичному отношению ко встрече Путина и Трампа.
Позднее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что встреча лидеров стран должна стать «основательной».