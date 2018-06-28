Эксперт назвал мифологическим заявление Порошенко о демократичности Конституции Украины

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире, передает RT.

«Это не более чем мифологический бред. Содержание нынешней конституции Украины никак не соответствует реалиям. То есть прав и свобод там, может быть, заложено достаточно много, как и в Конституции любого государства, которое имеет её в качестве основного закона.

Реклама

А вот как они исполняются на практике — совсем другой вопрос... Если мы возьмём Конституции ряда африканских стран, которые были чаще всего скопированы с государств, чьими колониями они являлись, то там тоже можно увидеть множество прав и свобод, переписанных у бывших метрополий», — сказал он.

Ранее Порошенко заявил, что Конституция Украины является одной из самых демократичных в мире.