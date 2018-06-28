Лавров обсудил с послом ЕС пути нормализации отношений с Европой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава представительства Евросоюза (ЕС) в Москве Маркус Эдерер обсудили способы улучшения отношений между сторонами, сообщается на сайте российского МИДа.

Встреча чиновников прошла в четверг, 28 июня.

«В ходе беседы проведен обзор текущего состояния проблемных вопросов и путей нормализации отношений Россия — ЕС», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что российская сторона призвала к восстановлению полноценных политических контактов, которые были разорваны по инициативе представителей ЕС. В ведомстве считают, что диалог между сторонами прежде всего необходим по темам, которые представляют двусторонний интерес.

Составители сообщения добавили, что Лавров и Эдерер также обсудили вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.