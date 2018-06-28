В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Помпео

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается встречи глав внешнеполитических ведомств, то пока у меня нет конкретики. Ее в принципе нет, она действительно находится в стадии обсуждения», — сказала Захарова.

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По ее словам, тем для встречи чиновников «немало». Захарова подчеркнула, что речь в первую очередь идет о двусторонних отношениях и международной проблематике, включая Сирию, «комплекс проблем» Ближнего Востока и севера Африки, а также взаимоотношения Палестины и Израиля.

Официальный представитель добавила, что на встрече Помпео и Лаврова также могут быть проведены переговоры о ситуации на Украине и проблемах международного терроризма.

Ранее Захарова рассказала, в каком ключе стоит воспринимать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.