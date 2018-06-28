Во Франции с Керимова сняли все обвинения

Никита Сычев, который является адвокатом сенатора Сулеймана Керимова рассказал, что во Франции с его подзащитного были сняты все обвинения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, что против сенатора были выдвинуты обвинения в налоговых нарушениях.

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«Подтверждаю: все обвинения сняты», — заявил Сычев.

Он добавил, что в ближайшее время Керимову должны ввернуть залог и возвратить паспорт.

Ранее сообщалось, что Керимов вернулся во Францию в установленный правосудием страны срок после того, как его выписали из больницы, куда он был доставлен с нарушением сердечного ритма.