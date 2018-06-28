Захарова назвала причины сомнений в искренности США в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение американской стороны о выделении дополнительного финансирования организации «Белые каски» вызывает сомнения в искренности действий возглавляемой США коалиции в Сирии, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем, принятое на днях решение администрации США о выделении дополнительных… 6,6 миллиона долларов на финансирование так называемых «Белых касок» в Сирии вновь заставляет задуматься о том, насколько искреннее в Вашингтоне желают скорейшего искоренения терроризма, урегулирования и стабилизации в Сирии», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметила, что, «по сути», коалиция во главе с США продолжает «оказывать поддержку провокаторам, которые действуют в сговоре с террористами».