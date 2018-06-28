МИД России обвинил Великобританию в подкупе членов ОЗХО

МИД России обвинил Лондон в прямом подкупе некоторых государств — членов ОЗХО перед принятием документа о расширении полномочий организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Москва считает данное решение нелегитимным и при его принятии конференция государств-участников ОЗХО вышла за рамки своего мандата.

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«В результате политических манипуляций, прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа Лондону и другим псевдорадетелям укрепления Химконвенции удалось продавить свой одиозный проект решения, наделяющий Технический секретариат ОЗХО не свойственными ему полномочиями по установлению виновных в применении химоружия в Сирии», — говорится в сообщении.

В МИДе также выразили уверенность в том, что подобное злоупотребление правилами процедуры и пренебрежение к мнению остальных государств, участвующих в конвенции, углубляет раскол в ОЗХО и ставит под угрозу само сохранение глобального режима химического разоружения и нераспространения химоружия.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не признает расширение полномочий ОЗХО.