Хейли: США считают Иран «еще одной Северной Кореей»
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона продолжит оказывать давление на Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Хейли, США надеются на то, что к принимаемым американской стороной мерам присоединятся и другие страны.
Реклама
«Мы намерены продолжать оказывать давление на него (Иран. — Газета.Ru) и надеемся, что другие страны к нам присоединятся, поскольку в наших глазах Иран является еще одной Северной Кореей», — сказала Хейли.
Ранее Хейли заявила, что Северная Корея начала переговоры по денуклеаризации только из-за санкций со стороны международного сообщества.