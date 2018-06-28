В Совфеде рассказали, чего Лондон ждет от встречи Трампа с Путиным

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал, что британцев пугают неожиданные решения, которые может принять Трамп по итогам встречи с Путиным, передает НСН.

«Что касается перспектив договоренностей США и России по каким-то ключевым вопросам, это тоже у них вызывает некие опасения, потому что они, видимо, не знают, по крайней мере, Трамп не ставит их в известность о том, о чем он собирается говорить с Путиным. Это их беспокоит. Но с другой стороны, это абсолютно нормально, Трамп имеет право так себя вести. В этом смысле у него позиции в отношениях со своими партнерами становятся все более сильными», — отметил сенатор.

В Великобритании испугались последствий предстоящей встречи президентов США и России для НАТО, сообщает газета The Times. По данным источника, в британском правительстве всерьез обеспокоены тем, что по итогам переговоров Путина и Трампа США могут отказаться от ряда военных обязательств перед Европой, что может привести к снижению обороноспособности европейских членов Североатлантического альянса. В Лондоне опасаются, что это в свою очередь может поставить существование альянса под угрозу.