Хейли рассказала, что заставило КНДР сесть за стол переговоров

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея начала переговоры по денуклеаризации только из-за санкций со стороны международного сообщества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, время покажет, станет ли для руководства КНДР собственный народ важнее ядерных амбиций.

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«Лишь жесткие международные санкции заставили северокорейский режим сесть за стол переговоров», — сказала Хейли.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея все еще представляет ядерную угрозу. Выступая на заседании подкомитета сената по ассигнованиям, госсекретарь сказал, что Трамп «собирался» сказать, что США «уменьшили» угрозу, исходящую от Северной Кореи, однако написал, что КНДР больше не представляет собой угрозы.