ЕСПЧ объединил все иски Украины к России по Донбассу и Крыму в два больших производства

Заместитель главы украинского минюста Иван Лещина написал в своем фейсбуке, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил все иски Украины против России по Донбассу и Украине в два больших производства.

Он отметил, что вместо пяти украинских дел против России осталось три (заявление о вывозе детей из Донбасса в Россию осталось в самостоятельном производстве). По мнению Лещины, это решение ЕСПЧ не позволит представителям российских властей избирательно отвечать на иски. Он также выразил уверенность, что Россия придумает «что-то новое» и при этом заверил, что украинские власти «не спят».

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Ранее Украина анонсировала большой иск против России по Донбассу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.