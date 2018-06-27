Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США «на колени», передает РИА «Новости».

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — заявил Роухани.

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Указав на наличие проблемы безработицы в стране, Роухани заявил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив также необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

«Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру», — заявил он.

Ранее Иран объявил о создании штаба по противоборству пропаганде США.